В Лондоне задержали двух подозреваемых во вторжении дронов в аэропорт

Иллюстративное фото: аэропорт (из открытых источников)

Расследование происшествия продолжается

Полиция Лондона (Великобритания) задержала двух человек, которые подозреваются в организации вторжения беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство лондонского аэропорта Гатвик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов провели задержание подозреваемых в 22:00 по местному времени 21 декабря (00:00 по Киеву).

Имена, пол и возраст задержанных в полиции не сообщили.

Правоохранители заявили, что расследование происшествия продолжается и призвали граждан, имеющих какую-либо информацию по этому инциденту, обратиться в полицию.

Напомним, в ночь на 20 декабря лондонский аэропорт Гатвик приостановил временно все полеты после того, как на его территории обнаружили два дрона. Британский аэропорт оказался полностью парализован из-за запуска беспилотных летательных аппаратов над его взлетно-посадочной полосой, поэтому было решено привлечь армию для нормализации работы.