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Поліція відпустила підозрюваних в запуску дронів в аеропорту Лондона

Новини » Надзвичайні події    23.12.2018 - 15:51
Поліція відпустила підозрюваних в запуску дронів в аеропорту Лондона
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Інцидент стався вночі 21 грудня

Правоохоронці відпустили чоловіка та жінку, які були затримані 21 грудня за підозрою в запуску дронів в аеропорту Лондона (Британія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, 47-річний чоловік та 54-річна жінка більше не підозрюються поліцією у скоєнні даного правопорушення.

"Обоє людей повністю співпрацювали з нашими запитами, і я задоволений тим, що вони більше не підозрюються в інцидентах з безпілотниками в Гатвіку. Наше розслідування триває такими темпами, щоб знайти відповідальних за вторгнення безпілотників, і ми продовжуємо активно слідувати напрямкам розслідування", - розповіли в поліції.

Зазначається, що через вторгнення безпілотників на територію аеропорту Гатвік, що поблизу Лондона, всі польоти були призупинені більш ніж на 36 годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Лондона (Британія) затримала двох осіб, які підозрюються в організації вторгнення безпілотних літальних апаратів в повітряний простір лондонського аеропорту Гатвік.

Нагадаємо, в ніч на 20 грудня лондонський аеропорт Гатвік тимчасово призупинив всі польоти після того, як на його території виявили два дрони.

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