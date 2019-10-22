Полиция может открыть дело из-за загрязнения воздуха в аэропорту "Борисполь"

Правоохранители могут открыть дело из-за распространения аммиака в аэропорту "Борисполь", после которого пострадали 50 человек. Об этом сообщил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за территорией аэропорта найдены две бочки для перевозки удобрений.

"На месте в аэропорту было произведено медицинское освидетельствование 50-ти человек. Работниками ГСЧС во взаимодействии с Нацполицией вне территории аэропорта "Борисполь" было найдено и обнаружено две емкости для транспортировки минеральных удобрений. В дальнейшем по определению причин этого происшествия сейчас занимается Нацполиция", - заявил Демчук.

Также в ГСЧС добавили, что было произведено 5 замеров почвы и воздуха вне аэропорта "Борисполь". Полиция рассматривает возможность внесения факта нарушения в Единый реестр досудебных расследований.

"В настоящее время проводится проверка. По результатом проверки будет принято решение. Или сведения будут внесены в ЕРДР и начинается досудебное расследование, или материалы будут списаны. В настоящее время, на сегодня запланирован выезд со специалистами, они также повторно сделают замеры. Будет осуществлен обзор бочек, которые были найдены. После этого примем решение", - добавил он.

Напомним, 21 октября в аэропорту "Борисполь" 50 человек обратились за медицинской помощью после выброса в воздух вредных веществ во время обработки полей. Одного человека доставили в больницу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за тумана. Это рейсы авиакомпаний WizzAir и LOT.