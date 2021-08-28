Полиция открыла уголовное дело из-за стычек на ЛГБТ-марше в Одессе

Полицейские начали производство по фактам хулиганства, массовых беспорядков и насилия в отношении работников правоохранительных органов. По таким статьям Уголовного кодекса Украины были квалифицированы события, произошедшие сразу после окончания прайд-марша, который состоялся в Одессе сегодня, 28 августа.

"Примерно через 20 минут после окончания акции группа провокаторов проявила неадекватное поведение по отношению к правоохранителям и на Дерибасовской бросилась к ним в драку с применением слезоточивого газа. Полиция пресекла попытку нарушения правопорядка", - говорится в заявлении полицейских.

В результате стычек 29 полицейских получили телесные повреждения, им оказали медпомощь.

Пооизошедшее квалифицированно сразу по трем статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.4 ст.296 (хулиганство).

Для выяснения обстоятельств в отдел полиции доставили 51 человека.

"Такие действия провокаторов, очевидно, имели целью попытку расшатывание ситуации в Одессе и проверки на прочность представителей правоохранительных органов. Мы дадим принципиальную оценку действиям правонарушителей. Это будет уроком для них. Одесская всегда была и остается безопасной для ее жителей и гостей", - заявил глава полиции области Николай Семинишин.