Полиция открыла уголовное дело из-за стычек на ЛГБТ-марше в Одессе. Нарушителей обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, 51 человек задержан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской обасти.
Полицейские начали производство по фактам хулиганства, массовых беспорядков и насилия в отношении работников правоохранительных органов. По таким статьям Уголовного кодекса Украины были квалифицированы события, произошедшие сразу после окончания прайд-марша, который состоялся в Одессе сегодня, 28 августа.
"Примерно через 20 минут после окончания акции группа провокаторов проявила неадекватное поведение по отношению к правоохранителям и на Дерибасовской бросилась к ним в драку с применением слезоточивого газа. Полиция пресекла попытку нарушения правопорядка", - говорится в заявлении полицейских.
В результате стычек 29 полицейских получили телесные повреждения, им оказали медпомощь.
Пооизошедшее квалифицированно сразу по трем статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.4 ст.296 (хулиганство).
Для выяснения обстоятельств в отдел полиции доставили 51 человека.
"Такие действия провокаторов, очевидно, имели целью попытку расшатывание ситуации в Одессе и проверки на прочность представителей правоохранительных органов. Мы дадим принципиальную оценку действиям правонарушителей. Это будет уроком для них. Одесская всегда была и остается безопасной для ее жителей и гостей", - заявил глава полиции области Николай Семинишин.
Как известно, сегодня в Одессе во время ЛГБТ-марша произошла потасовка между полицейскими и радикалами. Радикалы бросали дымовые шашки в участников акции и в полицию.
Также сообщалось, что в результате стычек в Одессе пострадали почти 30 полицейских.