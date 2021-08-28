Поліція відкрила кримінальну справу через сутички під час ЛГБТ-ходи в Одесі

Поліцейські розпочали провадження за фактами хуліганства, масових заворушень та насильства щодо працівників правоохоронних органів. За такими статтями Кримінального кодексу України були кваліфіковані події, що відбулися відразу після закінчення прайд-ходи, що відбулася в Одесі сьогодні, 28 серпня.

"Приблизно за 20 хвилин після закінчення акції група провокаторів проявила неадекватну поведінку до правоохоронців та на Дерибасівській кинулася до них у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Поліція присікла спробу порушення правопорядку", - йдеться в заяві поліцейських.

В результаті сутичок 29 поліцейських отримали тілесні ушкодження, їм надали медичну допомогу.

Події кваліфіковано відразу за трьома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) і ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).

Для з'ясування обставин до відділу поліції доставили 51 людину.

"Такі дії провокаторів, очевидно, мали на меті спробу розхитування ситуації в Одесі та перевірки на міцність представників правоохоронних органів. Ми дамо принципову оцінку діям правопорушників. Це буде уроком для них. Одещина завжди була і залишатиметься безпечною для її жителів та гостей", - заявив глава поліції області Микола Семінішин.