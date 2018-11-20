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В Днепре столкнулось 10 автомобилей, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 00:22
В Днепре столкнулось 10 автомобилей, есть пострадавшие
Фото: место ДТП в Днепре (facebook.com)

В массовом ДТП пострадало по меньшей мере 3 человека

В Днепре на Запорожском шоссе произошло столкновение 10 автомобилей, в результате чего пострадало как минимум 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал 056.

Сообщается, что в понедельник, 19 ноября около 20:00, на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Космическая столкнулось 10 автомобилей. По меньшей мере пострадало 3 человека, спасателям пришлось двоих доставать из авто при помощи спецтехники.

В аварию попали автомобили BMW, Subaru, Fiat, Skoda, КІА, ВАЗ, Славута, Ланос, Nissan и BMW 735.

Пресс-офицер полиции Людмила Копыленко заявила, что предварительно причиной аварии стало несоблюдения скоростного режима и "самоуверенность одного из водителей". 

В ГСЧС сообщили, что водителей увезли на скорой еще до приезда правоохранителей.

 

Фото: ДТП в Днепре (из открытых источников)

Напомним, в Черниговской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек. Авария произошла вчера, 18 ноября в Ичнянском районе, где маршрутка сообщением Чернигов-Сокиринцы столкнулась с прицепом автомобиля "Камаз".

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