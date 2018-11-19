В Черниговской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек

Фото: ДТП в Черниговской области (cn.npu.gov.ua)

В результате ДТП пострадали 9 пассажиров маршрутки и водитель

В Черниговской области в результате столкновения маршрутки с прицепом грузовика пострадали 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции.

Как отмечается, авария произошла вчера, 18 ноября в Ичнянском районе, где маршрутка сообщением Чернигов-Сокиринцы столкнулась с прицепом автомобиля "Камаз".

"Водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего прицеп занесло на встречную полосу дороги. В результате ДТП 9 пассажиров маршрутки обратились за помощью в больницу с травмами различной степени, у двоих из них - переломы и сотрясение мозга. Сам водитель госпитализирован в больницу с травмой ноги", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение).

Фото: ДТП в Черниговской области (cn.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области в воскресенье, 18 ноября, водитель не справился с управлением и въехал в отбойник опоры железнодорожного моста. В результате столкновения погибли трое людей.

Также сообщалось, что 17 ноября в Полтавской области в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще восемь человек получили травмы.