Поліція відкрила справу за фактом ДТП у Дніпрі за участі 10 автомобілів

Фото: місце аварії (dp.npu.gov.ua)

Наразі поліція призначила експертизи для встановлення причини аварії

За фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі десяти автомобілів у Дніпрі, яка сталася ввечері 19 листопада, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

Як зазначається, кримінальне провадження відкрите за частиною 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Поліція призначила експертизи для встановлення причини аварії.

Слідчі наразі встановили, що автомобіль BMW, яким керував 37-річний місцевий житель, скоїв зіткнення з дев’ятьма автомобілями, що зупинилися на червоне світло світлофора на вулиці Запорізьке шосе. Більшість автомобілів отримали механічні пошкодження. Водіїв Fiat Doblo та Subaru Forester з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

Наразі водій автомобіля BMW, який допустив зіткнення з 9 автомобілями знаходиться в тяжкому стані в лікарні. Крім цього, внаслідок аварії травмовано ще дві людини.

Фото з місця аварії (dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, аварія сталася близько 20:00 на перехресті вулиці Космічної та Запорізького шосе у Соборному районі. Там відбулося зіткнення двох автомобілів марки BMW, автомобілів Nissan, "Таврія", "Жигулі", KIА, Fiat, Daewoo Lanos, Skoda та Subaru Forester.

Водія автомобіля BMW, який спричинив ДТП, рятувальникам довелося деблокувати за допомогою гідравлічного інструменту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Чернігівській області в ДТП з маршруткою постраждали 10 осіб. Аварія сталася позавчора, 18 листопада в Ічнянському районі, де маршрутка сполученням Чернігів-Сокиринці зіткнулася з причепом автомобіля "Камаз".