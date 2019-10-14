Полиция открыла производство из-за ДТП со скорой в Киеве

По факту столкновения легкового автомобиля с каретой скорой в Киеве, в результате которого 2 человека погибли и один пострадал, было открыто уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Правоохранители предварительно установили, что столкновение транспортных средств произошло в момент, когда автомобиль скорой помощи пересекал перекресток на красный сигнал светофора. В кареты скорой были включены проблесковые маячки и звуковой сигнал. В результате происшествия погибли водитель и фельдшер скорой, еще один фельдер был травмирован.

Отмечается, что по факту дорожно-транспортного происшествия полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть нескольких людей. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, вечером воскресенья, 13 октября, в Киеве произошло ДТП при участии кареты скорой помощи и легкового автомобиля Peugeot. Тогда сообщалось, что в результате столкновения транспортных средств погибли водитель и фельдеш скорой, еще 5 человек постражадали.

Также РБК-Украина писало, что утром 14 октября в Киеве на улице Юрия Ильенко маршрутка совершила ДТП, в результате чего пострадал человек. Автобус "Богдан" съехал с проезжей части и сбил электроопору, чем парализовал работу троллейбусов.