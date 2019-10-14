В Киеве из-за ДТП с маршруткой остановилось движение троллейбусов

Фото: на месте ДТП в Киеве (Информатор)

Маршрутка с пассажирами снесла электроопору

В Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки пострадал человек, а также произошел сбой в работе троллейбусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Как сообщается, в понедельник, 14 октября, около 8 часов утра на улице Юрия Ильенко пассажирский автобус "Богдан", который двигался в сторону метро "Дорогожичи", по неизвестным причинам выехал за пределы проезжей части и сбил электроопору. От удара электроопора упала на дорогу. Водитель утверждает, что автобус подрезал другой автомобиль.

На Лукьяновке маршрутка снесла столб: движение троллейбусов парализовано Опубліковано Информатор Киев Неділя, 13 жовтня 2019 р.

Отмечается, что на момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились пассажиры. В результате инцидента пострадала одна женщина. Пострадавшая с незначительными травмами была госпитализирована в больницу.

Из-за поваленной електропоры было парализовано движение троллейбусов по маршрутам №6, 16, 18, 19, 19д, 30, 33. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб, которые восстанавливают контактную сеть троллейбусов.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 13 октября в Киеве произошло столкновение кареты скорой с легковым автомобилем Peugeot. В результате ДТП погибли водитель и фельдеш скорой, еще 5 человек постражадли. Среди пострадавших трое детей.

Также РБК-Украина писало, что 13 октября в Кировоградской области автомобиль в результате ДТП слетел с моста и попал под поезд. В результате инцидента один человек погиб и еще один попал в реанимацию.