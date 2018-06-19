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Полиция открыла производство из-за аварии на железной дороге в Днепре

НовостиОбщество    19.06.2018 - 18:53
Фото: авария на железной дороге (npu.gov.ua)
Фото: авария на железной дороге (npu.gov.ua)

В Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда и локомотив

Полиция города Днепра открыла уголовное производство из-за аварии на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепре.

"По факту аварии на железной дороге в Днепре, во время которой грузовой поезд сошел с рельсов, открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Фото: авария на железной дороге

Так, сообщается, что все обстоятельства происшествия будут установлены в рамках открытого по части первой ст. 277 уголовного производства.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что авария поезда в Днепре случилась из-за кражи верхнего строения пути.

Также напомним, что сегодня утром в Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда и локомотив. Погибших, пострадавших нет, утечки из цистерн не произошло.

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Теги публикации: Днепр, ФК Днепр, полиция, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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