Полиция открыла производство из-за аварии на железной дороге в Днепре

В Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда и локомотив

Полиция города Днепра открыла уголовное производство из-за аварии на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепре.

"По факту аварии на железной дороге в Днепре, во время которой грузовой поезд сошел с рельсов, открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Фото: авария на железной дороге

Так, сообщается, что все обстоятельства происшествия будут установлены в рамках открытого по части первой ст. 277 уголовного производства.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что авария поезда в Днепре случилась из-за кражи верхнего строения пути.

Также напомним, что сегодня утром в Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда и локомотив. Погибших, пострадавших нет, утечки из цистерн не произошло.