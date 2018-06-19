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Інтерв'ю

В Дніпрі з рейок зійшли 11 вагонів вантажного поїзда

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 10:56
Фото: аварія на залізниці в Дніпрі (dp.dsns.gov.ua)
Фото: аварія на залізниці в Дніпрі (dp.dsns.gov.ua)

В результаті інциденту потерпілих немає

Вранці в Дніпрі з рейок зійшли 11 вагонів вантажного поїзда і локомотив. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Повідомляється, що інцидент стався о 03:58 у Самарському районі на перегоні Нижньодніпровський вузол - Самарівка.

"Під час руху вантажного поїзда зійшли 11 вагонів і локомотив - 2 цистерни і 9 вагонів з металом. Загиблих, постраждалих немає, витоку з цистерн не сталося. Затримки руху немає. Підрозділом Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області здійснюється чергування на місці події", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: аварія на залізниці в Дніпрі (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській області фура впала з моста на залізничні колії.

 

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Теги публікації: Дніпро, поезд, вагоны, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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