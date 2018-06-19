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Інтерв'ю

Аварія поїзда в Дніпрі: в "Укрзалізниці" назвали причину

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 11:50
Фото: аварія поїзда в Дніпрі (dp.dsns.gov.ua)
Фото: аварія поїзда в Дніпрі (dp.dsns.gov.ua)

Аварія поїзда в Дніпрі сталася через крадіжку верхньої будови колії

Аварія поїзда в Дніпрі сталася через крадіжку верхньої будови колії. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ПАТ "Укрзалізниця".

"Сьогодні, 19 червня 2018 року, близько 4-ї ночі на станції Нижньодніпровськ-Вузол через крадіжку верхньої будови колії сталося сходження локомотива та 15 вантажних вагонів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі про аварію поїзда у Дніпрі  повідомлено правоохоронні органи, на місці події працює комісія "Укрзалізниці".

В УЗ повідомляють, що аварія поїзда у Дніпрі сталася через розкрадання злодіями болтів та скріплень головної колії №3 станції. В восьми вагонах був прокат, трубна заготовка та дизпаливо, інші - порожніх.

"Унаслідок інциденту пасажирські поїзди далекого сполучення не затримуються. На 01:03 запізнився на прибуття приміський поїзд Дніпро-Орлівщина. Приміський поїзд Красноград-Дніпро на цей час затримується на 01:13, Дніпро-Орлівщина - на 01:55", - повідомляють в УЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпрі з рейок зійшли 11 вагонів вантажного поїзда.

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Теги публікації: ФК Дніпро, Укрзалізниця, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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