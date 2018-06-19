Поліція відкрила провадження через аварію на залізниці у Дніпрі

У Дніпрі з рейок зійшли 11 вагонів вантажного поїзда і локомотив

Поліція міста Дніпра відкрила кримінальне провадження через аварію на залізниці. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Дніпрі.

"За фактом аварії на залізниці у Дніпрі, під час якої вантажний потяг зійшов з рейок, відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Фото: аварія на залізниці

Так, повідомляється, що усі обставини події будуть встановлені в рамках відкритого за частиною першою ст. 277 кримінального провадження.

Нагадаємо, що раніше сьогодні повідомлялось, що аварія поїзда в Дніпрі сталася через крадіжку верхньої будови колії.

Також нагадаємо, що сьогодні вранці в Дніпрі з рейок зійшли 11 вагонів вантажного поїзда і локомотив. Загиблих, постраждалих немає, витоку з цистерн не сталося.

