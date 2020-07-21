Полиция открыла дело из-за захвата автобуса в Луцке

В связи с захватом автобуса с заложниками в Луцке открыто уголовное производство. Личность злоумышленника установлена.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции в Волынской области.

"Производство открыто по ч.2 ст. 147 УК Украины - захват заложников, но квалификация, конечно, может уточняться в соответствии с составом преступления", - сообщили в полиции.

В полиции отметили, что сейчас ведут переговоры с захватчиком, но мужчина на контакт не идет. В полиции отметили, что его требования не содержат никакой конкретики.

Она уточнила, что пока известно о 20 заложниках.

"Возможно там плюс-минус, точной цифры не знают", - сообщили РБК-Украина в ГУНП в Волынской области.

Отметим, что в СБУ сообщали о 10 заложниках.

Кроме того, в пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили, что прокуратура Волынской области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в этом производстве.

Напомним, в Национальной полиции заявили, что захвативший автобус с заложниками в центре Луцка мужчина находился на психиатрическом лечении.

Отметим, захватчик в Луцке заявил о еще одной заложенной в людном месте взрывчатке.