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В Луцке неизвестный захватил автобус с заложниками

Луцк, Вторник 21 июля 2020 10:44
В Луцке неизвестный захватил автобус с заложниками
Фото: место происшествия (konkurent.ua)
Автор: Юлия Струк

У мужчины при себе оружие и взрывчатка

В центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками. При себе неизвестный имеет взрывчатку и оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в своем Facebook.

Указано, что в области ввели оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.

Местное издание "Волынские новости" информирует, что очевидцы слышали выстрелы. Перед драмтеатром находится автобус с поврежденными окнами.

На месте работают несколько экипажей полиции и взрывотехники.

Фото: место происшествия

Отмечается, что в настоящее время количество заложников неизвестно и четких требований мужчина не выдвигает. При этом некоторые СМИ сообщают, что в заложниках находятся 20 человек.

В полиции сообщают, что мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой. Правоохранители ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города.

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием и ради собственной безопасности не идти и не ехать в центр Луцка.

Около 10:10 в центре города раздалась автоматная очередь.

Напомним, в конце февраля в Приморском райсуде Одессы обвиняемый с гранатой взял в заложники двух судей.

Как писало РБК-Украина ранее, в Краматорске Донецкой области мужчина с гранатой взял в заложники женщину с ее дочерью.

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