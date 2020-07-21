Поліція відкрила справу через захоплення автобуса в Луцьку

Фото: захоплення автобуса в Луцьку (4.p-p.com.ua)

Зараз ведуть переговори із нападником

У зв'язку з захопленням автобусу з заручниками у Луцьку відкрито кримінальне провадження. Особу зловмисника встановлено.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції у Волинській області.

"Провадження відкрите за ч.2 ст. 147 КК України - захоплення заручників, але кваліфікація, звісно, може уточнюватися відповідно до складу злочину", - повідомили у поліції.

У поліції зазначили, що зараз ведуть переговори із нападником, але чоловік на контакт не йде. У поліції зазначили, що його вимоги не містять ніякої конкретики.

Вона уточнила, що наразі відомо про 20 заручників.

"Можливо там плюс-мінус, точної цифри не знають", - повідомили РБК-Україна у ГУНП у Волинській області.

Зазначимо, що у СБУ повідомляли про 10 заручників.

Крім того, у прес-службі Офісу генпрокурора повідомили, що прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цьому провадженні.

Нагадаємо, в Національній поліції заявили, що чоловік, який захопив автобус із заручниками в центрі Луцька, перебував на психіатричному лікуванні.

Відзначимо, нападник в Луцьку заявив про ще одну закладеної в людному місці вибухівку.