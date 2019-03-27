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При взрывах в Кропивницком пострадали три человека

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 21:40
При взрывах в Кропивницком пострадали три человека
Фото: скриншот (facebook.com/gorobetc)

По состоянию на 21:00 горит четыре грузовых и около десяти легковых автомобилей

В результате ликвидации взрывов в Кропивницком на территории автостоянки пострадали трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

По информации ведомства, по состоянию на 20:55 пожар был локализирован. Горят пять грузовых и около десяти легковых автомобилей, находящихся на стоянке поблизости,  а также крыша двухэтажного здания, которое находится рядом. 

К тушению пожара привлечены 35 спасателей, а также 9 единиц техники. 

В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которых госпитализировали. 

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Громадському" рассказал, что полиция оцепила место происшествия. Среди пострадавших, по предварительной информации, двое спасателей и один водитель газовоза. 

Напомним, сегодня около 20:00 очевидцы сообщили о нескольких взрывах на улице Киевской  в городе Кропивницкий. На данный момент без электроснабжения находятся микрорайоны Ковалевка и Балашовка. В общей сложности очевидцы насчитали 8 взрывов возле автостоянки.

Ранее РБК-Украина сообщало о взрывах в столице Швеции Стокгольме. В результате инцидента пострадали пятеро людей. Причину произошедшего пока не установили.

 

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