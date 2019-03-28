Поліція відкрила справу через вибухи у Кропивницькому

Фото: вибухи у Кропивницького (persha.kr.ua)

Поліція відкрила справу за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою"

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибухів у Кропивницькому на газозаправній станції. Про це повідомляє прес-служба поліції.

У поліції повідомили, що інформацiю за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслiдувань за ч. 2 ст. 272 "Порушення правил безпеки пiд час виконання робiт з пiдвищеною небезпекою" Кримiнального кодексу України.

Фото: місце вибуху (kg.npu.gov.ua)

Зазначимо, що у Кропивницькому вчора ввечері, 27 березня, прогриміло кілька сильних вибухів. Пізніше стало відомо, що вибухнула газова заправка. Місцеві ЗМІ повідомляли, що в мікрорайоні Ковалівка немає електрики. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

У МВС зазначили, що станом на 20:55 пожежу було локалізовано. Горіли п'ять вантажних і близько десяти легкових автомобілів, що перебували на стоянці поблизу, а також дах двоповерхової будівлі, що знаходиться поруч. До гасіння пожежі було залучено 35 рятувальників, а також 9 одиниць техніки.

Раніше РБК-Україна повідомляло про вибухи в столиці Швеції Стокгольмі. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей. Причину події поки не встановили.