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Поліція відкрила справу через вибух на підприємстві в Києві

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 09:55
Поліція відкрила справу через вибух на підприємстві в Києві
Фото: наслідки вибуху в Києві (facebook.com / Evgeny Shevchenko)
Автор: Игорь Литвиненко

Поліція відкрила кримінальну справу через вибуху на підприємстві у Києві. Справу відкрито за статтею про порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Санкція статті передбачає штраф від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади.

Причини та обставини вибуху встановлюються.

Нагадаємо, 20 вересня в Києві близько 16 годин стався вибух на підприємстві "Carlsberg Ukraine" в Голосіївському районі. В результаті постраждали двоє працівників заводу.

Пізніше в компанії повідомили, що причиною інциденту став вибух газового балона. Вибух стався через порушення працівниками підрядника техніки безпеки під час зварювальних робіт.

Також РБК-Україна писало, що в минулий четвер в столиці стався вибух газових балонів в ресторані "Канапа" на Андріївському узвозі. Тоді постраждали три працівники кухні ресторану, двоє з них були госпіталізовані з опіками.

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