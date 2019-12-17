Полиция открыла дело из-за столкновений под Радой

Национальная полиция открыла дело по факту столкновений под Верховной радой. Об этом на брифинге рассказал начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Крищенко, дело открыто по ч. 2 ст. 145 Уголовного кодекса Украины - сопротивление работнику полиции.

"Проводится расследование. Анализируются все данные которые у нас есть, все видео, информация от свидетелей. Пострадали на нынешнее время 17 правоохранителей. Обратились с легкими травмами - перелом пальца, ссадины на лице, ушиб носа и много ожогов глаз от использования газа. Двое гражданских обратились в больницы, с ними будут общаться полицейские, чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах они получили эти повреждения. Изымаем видеодоказательства, чтобы дать правовую квалификацию действиям задержанных", - сообщил Крищенко.

Напомним, 17 декабря под стенами Верховной рады произошли столкновения между демонстрантами, которые выступают против открытия рынка земли, и полицией. Полиция в результате столкновений задержала 26 человек.

Также РБК-Украина писало, что в центре Киева на улице Институтской рядом с местом столкновений под Верховной радой умер мужчина. Мужчина умер в результате сердечного приступа.