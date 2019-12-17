Поліція відкрила справу через зіткнень під верховною Радою

Національна поліція відкрила справу за фактом зіткнень під Верховною радою. Про це на брифінгу розповів начальник Національної поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Крищенко, справу відкрито за ч. 2 ст. 145 Кримінального кодексу України - опір працівникові поліції.

"Проводиться розслідування. Аналізуються всі дані які у нас є, все відео, інформація від свідків. Постраждали на нинішній час 17 правоохоронців. Звернулися з легкими травмами - перелом пальця, садна на обличчі, забій носа і багато опіків очей від використання газу. Двоє цивільних звернулися в лікарні, з ними будуть спілкуватися поліцейські, щоб з'ясувати, коли і за яких обставин вони отримали ці пошкодження. Вилучаємо відеодокази, щоб дати правову кваліфікацію дій затриманих", - повідомив Крищенко.

Нагадаємо, 17 грудня під стінами Верховної ради відбулися сутички між демонстрантами, які виступають проти відкриття ринку землі, і поліцією. Поліція в результаті зіткнень затримала 26 осіб.

Також РБК-Україна писало, що в центрі Києва на вулиці Інститутській поруч з місцем зіткнень під Верховною радою помер чоловік. Чоловік помер в результаті серцевого нападу.