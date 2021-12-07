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Полиция открыла дело из-за смертельного ДТП под Черниговом

Автор: Анастасия Рокитна

В Черниговской области в результате ДТП с маршруткой погибли минимум 13 человек. Полиция открыла дело.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Полиция открыла дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек).

Отметим, в ДТП с грузовиком возле села Брусилов Черниговской области на трассе N-27 Чернигов-Гремяч погибли 13 человек и 6 человек получили ранения.

Напомним, в результате ДТП на дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов ввели временное ограничение движения. В "Укравтодоре" рассказали, как объехать.

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