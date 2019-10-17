Полиция открыла дело против чиновника Администрации Порошенко

Национальная полиция начала расследование дела о завладении средствами "Укрэксимбанка" в особо крупном размере компаниями бывшего начальника Департамента правоохранительных органов Администрации пятого президента Петра Порошенко Дмитрия Елманова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

Речь идет о завладении средствами государственного ПАО "Укрэксимбанк" в размере более 149 млн гривен.

Как сообщается в материалах дела, в координации организованной группы лиц занимал ответственное положение руководитель Главного департамента вопросам деятельности правоохранительных органов Администрации президента Украины - Дмитрий Елманов.

Отмечается, что "Укрэксимбанк" и группа компаний "БМ", владельцем которой является Дмитрий Елманов, более 9 лет находятся в судебных процессах, вызванных неоплатой последней 584 млн гривен проблемных кредитов и попыток вывести заложенные банку активы в процессе контролируемого должником банкротства.

Напомним, сегодня сотрудники Национального антикорупционного бюро Украины задержали скандально известного Олега Гладковского, одного из бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко и бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны.

Добавим, что правоохранители задержали Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.