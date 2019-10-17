Поліція відкрила справу проти чиновника Адміністрації Порошенка

Національна поліція почала розслідування справи про заволодіння коштами "Укрексімбанку" в особливо великому розмірі компаніями колишнього начальника Департаменту правоохоронних органів Адміністрації п'ятого президента Петра Порошенка Дмитра Єлманова. Про це повідомляє РБК-Україна со ссылкой на "Українські новини".

Йдеться про заволодіння коштами державного ПАТ "Укрексімбанк" у розмірі понад 149 млн гривень.

Як повідомляється у матеріалах справи, в координації організованої групи осіб займав відповідальне становище керівник Головного департаменту з питань діяльності правоохоронних органів Адміністрації президента України - Дмитро Єлманов.

Відзначається, що "Укрексімбанк" і група компаній "БМ", власником якої є Дмитро Єлманов, понад 9 років перебувають у судових процесах, викликаних несплатою останньої 584 млн гривень проблемних кредитів і спроб вивести закладені активи банку в процесі контрольованого боржником банкрутства.

Нагадаємо, сьогодні співробітники Національного антикорупційного бюро України затримали скандально відомого Олега Гладковського, одного з бізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка і колишнього чиновника Ради національної безпеки і оборони.

Додамо, що правоохоронці затримали Олега Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.