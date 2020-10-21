Полиция открыла дело из-за покушения на кандидата в депутаты в Одесской области

Фото: полицейский автомобиль (РБК-Украина)

Полиция Одесской области открыла уголовное дело из-за покушения на кандидата в депутаты. В результате покушения кандидат получил повреждения и был госпитализирован.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По данным правоохранителям, около 9:40 вблизи автозаправки в селе Курган произошел взрыв. В результате пострадал владелец охранной компании - кандидат в депутаты Раздельнянского местного совета.

"Его с телесными повреждениями госпитализировали. Также поврежден автомобиль, на котором передвигался человек. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, к ней причастны", - сообщили в МВД.

Полиция открыла дело по ст. 15 и п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Из-за проведения работ взрывотехнической службой движение на указанном участке трассы Одесса-Кучурган временно приостановлено.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой области неизвестные побили кандидата на должность главы одной из общин в регионе.

Также сообщалось, что во Львовской области подожгли автомобиль кандидата на пост главы объединенной территориальной общины Дрогобыча.