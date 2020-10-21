Поліція відкрила справу через замах на кандидата в депутати в Одеській області

Фото: поліцейський автомобіль (РБК-Україна)

Поліція Одеської області відкрила кримінальну справу через замах на кандидата в депутати. В результаті замаху кандидат отримав ушкодження і був госпіталізований.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

За даними правоохоронців, близько 9:40 поблизу автозаправки в селі Курган стався вибух. В результаті постраждав власник охоронної компанії - кандидат в депутати Роздільнянського місцевої ради.

"Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Також пошкоджено автомобіль, на якому пересувалася людина. Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, які до неї причетні", - повідомили в МВС.

Поліція відкрила справу за ст. 15 та п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Через проведення робіт вибухотехнічною службою рух на вказаній ділянці траси Одеса-Кучурган тимчасово призупинено.

Раніше РБК-Україна писало, що в Чернівецькій області невідомі побили кандидата на посаду голови однієї з громад у регіоні.

Також повідомлялося, що у Львівській області підпалили автомобіль кандидата на пост глави об'єднаної територіальної громади Дрогобича.