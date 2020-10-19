Во Львовской области подожгли автомобиль кандидата на главу ОТО

Фото: сожженный автомобиль (lv.npu.gov.ua)

Во Львовской области подожгли автомобиль кандидата на пост главы объединенной территориальной общины Дрогобыча Андрея Веселого. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, а также пытаются установить лицо, причастное к поджогу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По предварительной информации, инцидент произошел около 9:00, когда неизвестный мужчина на улице Гринченко в Дрогобыче поджег автомобиль Mercedes Веселого. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Дрогобычского отдела полиции. Решается вопрос правовой квалификации события.

На своей странице в Facebook Андрей Веселый сообщил, что нападение связано с его политической деятельностью.

"Ранее неизвестные уничтожали мою агитацию, а недавно я получил угрозы в смс с требованием снять свою кандидатуру", - написал Веселый.

Фото: сожженный автомобиль (facebook.com/AndriiVeselyi)

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева в ночь на 11 августа намеренно подожгли автомобиль Андрея Богдана. В нем был уничтожен салон, багажный отсек, крыша, заднее и переднее стекло, задние и передние окна и задние два колеса.

Также РБК-Украина писало, что стали известны подробности поджога авто журналистки во Львове.