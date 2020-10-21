Фото: полиция (РБК-Украина)

В среду, 21 октября, в Одесской области совершили покушение на кандидата в депутаты Одесского облсовета от "Батькивщины" Андрея Бабенко. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Думская".

В результате взрыва, который прогремел в районе автозаправки у села Курган Беляевского района был поврежден автомобиль кандидата. Сам Бабенко сейчас находится в клинике - у него ранение головы.

Фото: в результате взрыв был поврежден автомобиль кандидата (dumskaya.net)

Как рассказал помощник политика и бизнесмена Богдан, который тоже находился в автомобиле, сейчас Бабенко готовят к операции.

"Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в пути произошел взрыв, всю машину просто порвало осколками, там были и куски металла, и шарики", - сообщил он.

Напомним, за последние сутки в Украине открыли еще 26 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса, который стартовал 5 сентября.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве неизвестный напал с ножом на волонтера партии "УДАР" и ветерана войны на Донбассе. Пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.