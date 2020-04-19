Поліція відкрила справу через порушення карантину у храмі

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Участь у богослужіннях взяли майже 130 000 громадян

Поліція розпочала одне кримінальне провадження та склала три адміністративних протоколи через порушення карантинних обмежень під час пасхальних богослужінь. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook.

Клименко зазначив, що впродовж доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян у храмах, у тому числі без засобів індивідуального захисту у 19-ти культових спорудах на території 13-ти областей.

"Поліцейські склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі", - повідомив Клименко.

Нагадаємо, Православна церква України привітала українців зі Світлим Христовим Воскресінням та побажала кожному добра і духовної сили.

Раніше президент України заявляв, що у разі недотримання карантинних обмежень у період Великодніх свят кількість заражених коронавірусом в Україні може зрости до 10% населення. Спалах можуть спричинити великі скупчення людей на Великдень.