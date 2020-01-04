Полиция открыла дело по факту взрыва в клубе в Тернопольской области

Фото: место происшествия (tp.npu.gov.ua)

Полиция открыла уголовное дело относительно нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в сельском клубе Угринова Подгаецкого района Тернопольской области, в результате которого пострадали 8 подростков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отметили в полиции, дело открыто по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.

"По предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа. Накануне газовики проводили ремонтные работы. На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву", - сообщили в полиции.

Напомним, 3 января около 18:30 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Угринов Подгаецкого района в клубе возник пожар и прогремел взрыв. В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

Также РБК-Украина писало, что в конце декабря в селе Светлое Одесской области в дачном кооперативе произошел взрыв газового баллона в частном жилом доме. В результате взрыва пострадали два человека.