ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція відкрила справу за фактом вибуху в клубі в Тернопільській області

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 12:17
Поліція відкрила справу за фактом вибуху в клубі в Тернопільській області
Фото: місце події (tp.npu.gov.ua)

Поліція відкрила кримінальну справу щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в сільському клубі Угринова Підгаєцького району Тернопільської області, в результаті якого постраждали 8 підлітків. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Як зазначили в поліції, справу порушено за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на термін до 8 років.

"За попередньою оцінкою експертів, причиною вибуху в сільському клубі міг стати витік природного газу. Напередодні газовики проводили ремонтні роботи. На місці події фахівці виявили стару газову трубу, в яку зробили врізку. Ймовірно, газ по старій трубі потрапив до приміщення клубу і його накопичення призвело до вибуху", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 3 січня близько 18:30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Угринів Підгаєцького району у клубі виникла пожежа і прогримів вибух. В результаті вибуху постраждали вісім неповнолітніх у віці від 12 до 17 років.

Також РБК-Україна писало, що в кінці грудня в селі Світле Одеської області в дачному кооперативі стався вибух газового балона в приватному житловому будинку. В результаті вибуху постраждали дві людини.

Представлений новий прокурор Тернопільської області В Авдіївці чоловік кинув гранату у двір своїх знайомих
Новини України Тернопольская областьуголовное делоВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся