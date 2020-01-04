Поліція відкрила справу за фактом вибуху в клубі в Тернопільській області

Фото: місце події (tp.npu.gov.ua)

Поліція відкрила кримінальну справу щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в сільському клубі Угринова Підгаєцького району Тернопільської області, в результаті якого постраждали 8 підлітків. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Як зазначили в поліції, справу порушено за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на термін до 8 років.

"За попередньою оцінкою експертів, причиною вибуху в сільському клубі міг стати витік природного газу. Напередодні газовики проводили ремонтні роботи. На місці події фахівці виявили стару газову трубу, в яку зробили врізку. Ймовірно, газ по старій трубі потрапив до приміщення клубу і його накопичення призвело до вибуху", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 3 січня близько 18:30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Угринів Підгаєцького району у клубі виникла пожежа і прогримів вибух. В результаті вибуху постраждали вісім неповнолітніх у віці від 12 до 17 років.

Також РБК-Україна писало, що в кінці грудня в селі Світле Одеської області в дачному кооперативі стався вибух газового балона в приватному житловому будинку. В результаті вибуху постраждали дві людини.