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В Одесской области произошел взрыв, пострадали два человека

Новости » Происшествия     26.12.2019 - 08:51
В Одесской области произошел взрыв, пострадали два человека
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Взрыв произошел в подвальном помещении дома

В селе Светлое (Одесская область) в дачном кооперативе произошел взрыв газового баллона в частном жилом доме, в результате чего пострадали двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв произошел в подвальном помещении. Спасатели пожар ликвидировали. В результате вспышки постараждали мужчина и женщина, которых бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в лечебное учреждение.

Напомним, в Полтавской области в частном жилом доме произошел взрыв, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранение.

Также в Подольском районе столицы произошел пожар в 16-этажном жилом доме, в результате чего погибли два человека.

Напомним, 16 декабря в Оболонском районе столицы загорелась недостроенная высотка жилого комплекса "Бережанский". Густой черный дым был виден из разных частей города.

Кроме того, 3 декабря в центре Киева в одном из домов элитного жилого квартала "Новопечерские липки" произошел пожар.

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