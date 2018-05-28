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В Одесской области автомобиль столкнулся с поездом, есть погибший

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 12:35
Фото: ДТП в Одесской области (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Фото: ДТП в Одесской области (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал

В Одесской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом, в результате инцидента есть погибший. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Facebook.

Сообщается, что водитель автомобиля Nissan на запрещающую световую и звуковую сигнализацию выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 Одесса-Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч.

По предварительной информации, в результате ДТП смертельно травмирована пассажирка автомобиля. Еще двое детей, которые находились в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, еще один человек травмирован.

 

Сьогодні на Одещині трапилася дорожньо-транспортна подія. Водій автомобіль Nissan при працюючий світловій та звуковій...

Опубліковано ПАТ «Укрзалізниця» 28 травня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП во Львовской области погибли 6 человек. Люди погибли в результате попутного столкновения микроавтобуса "Мерседес Спринтер" и грузового автомобиля.

 

В США произошло ДТП с участием 10 автомобилей, есть погибшие
Теги публикации: Укрзализныця, ДТП, Одесса, поезд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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