В Одесской области автомобиль столкнулся с поездом, есть погибший

Автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал

В Одесской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом, в результате инцидента есть погибший. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Facebook.

Сообщается, что водитель автомобиля Nissan на запрещающую световую и звуковую сигнализацию выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 Одесса-Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч.

По предварительной информации, в результате ДТП смертельно травмирована пассажирка автомобиля. Еще двое детей, которые находились в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, еще один человек травмирован.

Сьогодні на Одещині трапилася дорожньо-транспортна подія. Водій автомобіль Nissan при працюючий світловій та звуковій... Опубліковано ПАТ «Укрзалізниця» 28 травня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП во Львовской области погибли 6 человек. Люди погибли в результате попутного столкновения микроавтобуса "Мерседес Спринтер" и грузового автомобиля.