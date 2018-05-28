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Поліція відкрила справу по факту зіткнення мікроавтобусу з поїздом в Одеській області

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 16:44
Фото: місце ДТП (od.npu.gov.ua)
Фото: місце ДТП (od.npu.gov.ua)

Розслідування розпочато за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу

Поліція розпочала розслідування по факту зіткнення пасажирського потягу з мікроавтобусом в Одеській області, в результаті якого загинула одна людина. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

"У результаті аварії 26-річна пасажирка загинула. Ще троє осіб, двоє з яких - діти віком 2 та 9 років, доставлені до Кодимської центральної районної лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство", - сказано у повідомленні.

 

Фото: місце смертельної аварії

Нагадаємо, як повідомлялося, водій автомобіля Nissan на забороняючу світлову і звукову сигналізацію виїхав на переїзд і зіткнувся з поїздом 764 Одеса-Київ, який рухався зі швидкістю 115 км/год.

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Теги публікації: Одеса, ДТП, Одеса, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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