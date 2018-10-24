ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Полиция открыла дело по факту обстрела маршрутки и троллейбуса в Днепре

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 18:12
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Событие произошло сегодня на проспекте Гагарина

Полиция открыла дело по факту обстрела маршрутки и троллейбуса в Днепре, который произошел сегодня, 24 октября 2018 года, на проспекте Гагарина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как отмечается, сегодня неизвестный произвел два выстрела из окна новостройки, предварительно из пневматического ружья, в сторону троллейбуса и маршрутного такси. В результате выстрелов повреждены окна транспорта, пострадавших нет.

"По данному факту следственным отделением Соборного отделение полиции было открыто уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители занимаются установлением и задержанием стрелка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Днепре сегодня днем, 24 октября 2018 года, неизвестные обстреляли маршрутку и троллейбус с пассажирами.

Также сообщалось, что в Сумской области обстреляли автомобиль сотрудника охранной фирмы "Секюрайти".

В Киеве возле Бессарабского рынка произошел конфликт со стрельбой В Днепре блокировали нелегальную реализацию наркосодержащих препаратов
Новости Украины СтрельбаФК Днепр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь