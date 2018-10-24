Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Событие произошло сегодня на проспекте Гагарина

Полиция открыла дело по факту обстрела маршрутки и троллейбуса в Днепре, который произошел сегодня, 24 октября 2018 года, на проспекте Гагарина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как отмечается, сегодня неизвестный произвел два выстрела из окна новостройки, предварительно из пневматического ружья, в сторону троллейбуса и маршрутного такси. В результате выстрелов повреждены окна транспорта, пострадавших нет.

"По данному факту следственным отделением Соборного отделение полиции было открыто уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители занимаются установлением и задержанием стрелка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Днепре сегодня днем, 24 октября 2018 года, неизвестные обстреляли маршрутку и троллейбус с пассажирами.

Также сообщалось, что в Сумской области обстреляли автомобиль сотрудника охранной фирмы "Секюрайти".