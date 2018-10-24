Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подія сталася сьогодні на проспекті Гагаріна

Поліція відкрила справу за фактом обстрілу маршрутки та тролейбусу у Дніпрі, який стався сьогодні, 24 жовтня 2018 року, на проспекті Гагаріна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Як зазначається, сьогодні невідомий зробив два постріли з вікна новобудови, попередньо з пневматичної рушниці, в бік тролейбусу та маршрутного таксі. Внаслідок пострілів пошкоджені вікна транспорту, постраждалих немає.

"За даним фактом слідчим відділенням Соборного відділення поліції було відкрито кримінальне провадження за ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна)", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці займаються встановленням та затриманням стрільця.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Дніпрі сьогодні вдень, 24 жовтня 2018 року, невідомі обстріляли маршрутку і тролейбус з пасажирами.

Також повідомлялося, що в Сумській області обстріляли автомобіль співробітника охоронної фірми "Секюрайти".