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У Дніпрі невідомі обстріляли маршрутку і тролейбус з пасажирами

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 15:15
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ніхто з пасажирів не постраждав

В Дніпрі сьогодні вдень, 24 жовтня 2018 року, невідомі обстріляли маршрутку і тролейбус з пасажирами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "056".

Як повідомляється, прес-секретар патрульної поліції Дніпра Павло Карманов повідомив, що близько 12 години дня водій маршрутки №124повідомив поліції, що в його маршрутку стріляли. Як повідомив водій, маршрутка потрапила під обстріл в районі зупинки "Лазаряна", кулі пошкодили два вікна, постраждалих немає.

Крім того, видання з посиланням на соцмережі повідомляє про обстріл тролейбуса на зупинці "Казакова", постраждалих також немає.

 

Фото: 056.ua

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сумській області обстріляли автомобіль співробітника охоронної фірми "Секюрайти". На даний момент прокуратура Сумської області з'ясовує обставини події, відкрито справу за статтею про замах на умисне вбивство.

Додамо, також повідомлялося, що в Києві біля Бессарабського ринку стався конфлікт зі стріляниною. Деталі інциденту з'ясовуються.

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