Полиция открыла дело по факту аварии с танкером в Одессе

Полиция открыла уголовное дело по факту аварии с участием молдавского танкера Delfi в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что правоохранители квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

"Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Следствие по факту нарушения правил безопасности эксплуатации водного транспорта продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет", - сообщили в полиции.

Напомним, 22 ноября танкер Delfi, находящийся в акватории порта "Южный", сорвался с якоря и стал дрейфовать в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель вблизи одного из одесских пляжей. На момент инцидента на борту танкера находилось трое членов экипажа. Они отказывались от эвакуации, однако спасатели провели операцию по спасению экипажа. В итоге двое из трех моряков оказались в больнице.

В результате аварии танкера произошло загрязнение воды нефтепродуктами. Концентрация нефтепродуктов после аварии превышала норму в 53 раза.