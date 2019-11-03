Полиция открыла дело из-за ДТП с "Волгой" в Киеве

Фото: на месте ДТП в Киеве (kyiv.npu.gov.ua/)

В результате аварии пострадали 5 человек, один человек погиб

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с "Волгой" в Голосеевском районе Киева полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Правоохранители установили, что водитель легкового автомобиля ГАЗ-3110 "Волга", двигаясь проезжей частью, выехал по полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем SsangYong.

В результате столкновения транспортных средств пассажирка "Волги" погибла на месте происшествия. Кроме того пострадали еще 5 человек, в том числе, двое водителей и трое пассажиров SsangYong. Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Отмечается, что по факту смертельного ДТП правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких человек. Виновнику грозит до 8 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в Голосеевском районе произошло столкновение автомобилей "Волга" и SsangYong. От сильного удара один из автомобилей разорвало на две части. Тогда была информация о том, что один человек погиб и 6 пострадали.

Также РБК-Украина писало, что 2 ноября в Киеве на проспекте Победы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Вблизи станции метро "Житомирская" произошло столкновения 7 автомобилей. Информации о жертвах или пострадавших не было.