Поліція відкрила справу через ДТП з "Волгою" в Києві

Фото: на місці ДТП у Києві (kyiv.npu.gov.ua/)

В результаті аварії постраждали 5 людей, одна людина загинула

За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з "Волгою" в Голосіївському районі Києва поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що водій легкового автомобіля ГАЗ-3110 "Волга", рухаючись проїзжою частиною, виїхав за смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем SsangYong.

В результаті зіткнення транспортних засобів пасажирка "Волги" загинула на місці події. Крім того постраждало ще 5 осіб, зокрема, двоє водіїв та троє пасажирів SsangYong. Постраждалих було госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Зазначається, що за фактом смертельної ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. Винуватцю загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в Голосіївському районі сталося зіткнення автомобілів "Волга" та SsangYong. Від сильного удару один з автомобілів розірвало на дві частини. Тоді була інформація про те, що одна людина загинула та 6 постраждало.

Також РБК-Україна писало, що 2 листопада у Києві на проспекті Перемоги сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Поблизу станції метро "Житомирська" сталося зіткнення 7 автомобілів. Інформації про жертв чи постраждалих не було.