Полиция открыла дело после акции в Переяслав-Хмельницком

Фото: акция протеста в Переяслав-Хмельницком (РБК-Украина)

Вчера возле отдела полиции города состоялась акция с требованием расследовать убийство 5-летнего мальчика

После акции в Переяслав-Хмельницком относительно расследования убийства 5-летнего мальчика было открыто уголовное производство по факту нанесения полицейским телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

Вчера в Переяслав-Хмельницком возле отдела полиции состоялась акция, где собралось около 50 человек.

"Среди граждан, которые пришли на мирную акцию, были агрессивно настроенные молодчики в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и расписывали краской асфальтовое покрытие. В результате таких хулиганских действий двое сотрудников полиции получили травмы нижних конечностей. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции заявляют, что хулиганскими действиями также были причинены убытки городу Переяслав-Хмельницкий, и после того, как будет установлена сумма материального ущерба, материалы дела направят в суд.

Напомним, вчера в Украине состоялась акция в Переяслав-Хмельницком с требованием привлечь к ответственности убийц 5-летнего Кирилла Тлявова. Как отмечается, мальчик играл на детской площадке, когда пьяные полицейские стреляли по металлическим банкам. В результате во время стрельбы пуля попала в мальчика. На следующий день он умер в больнице.