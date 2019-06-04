На акции в Переяслав-Хмельницком забросали петардами отделение полиции

Фото: акция в Переяслов-Хмельницком (РБК-Украина)

В Переяслав-Хмельницком проходит акция "Безнаказанность убивает"

Под управлением полиции в Переяслав-Хмельницком проходит акция с требованием привлечь к ответственности убийц 5-летнего Кирилла Тлявова. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

В акции принимает участие до сотни людей. Они скандируют: "Полиция убила мальчика Кирилла".

Здание отделения полиции забросали петардами и дымовыми шашками. Митингующие также используют салюты.

Участок охраняет несколько десятков полицейских особого назначения. Силу к протестующим они не применяют.

Фото: акция в Переяслов-Хмельницком (РБК-Украина)

Напомним, в субботу, 1 июня, сотрудники полиции в Переяслав-Хмельницком решили пострелять по металлических банках. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время играл на детской площадке недалеко от дома, где находились полицейские. Мальчик получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. Ребенок умер в больнице.

Позже руководство МВД отстранило руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции в Киевской области от выполнения служебных обязанностей после смерти ребенка, которого ранили патрульные полицейские.

Также 4 июня в Киеве под зданием Министерства внутренних дел началась акция протеста "Безнаказанность убивает". На акции присутствуют более двух сотен человек. Главное требование протестующих - отставка министра внутренних дел Арсена Авакова.