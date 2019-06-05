Поліція відкрила справу після акції в Переяслав-Хмельницькому

Фото: акція протесту в Переяслав-Хмельницькому (РБК-Україна)

Вчора біля відділу поліції міста відбулась акція з вимогою розслідувати вбивство 5-річного хлопчика

Після акції у Переяславі-Хмельницькому щодо розслідування вбивства 5-річного хлопчика було відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення поліцейським тілесних ушкоджень. Про це повідомляє прес-служба поліції в Київській області.

Вчора біля Переяслав-Хмельницького відділу поліції відбулась акція, де зібралось близько 50 людей.

"Серед громадян, які прийшли на мирну акцію, були агресивно налаштовані молодики у балаклавах. Вони кидали димові шашки, палили фаєри та розмальовували фарбою асфальтне покриття. У результаті таких хуліганських дій двоє працівників поліції отримали травми нижніх кінцівок. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У поліції заявляють, що хуліганськими діями молодиків також були завдані збитки місту Переяслав-Хмельницький, і після того, які буде встановлена сума матеріальних збитків, матеріали справи направлять до суду.

Нагадаємо, вчора в Україні відбулась акція в Переяслав-Хмельницькому з вимогою притягнути до відповідальності вбивць 5-річного Кирила Тлявова. Як зазначається, хлопчик грався на дитячому майданчику, коли п'яні поліцейські стріляли по металевих банках. В результаті під час стрілянини куля потрапила в хлопчика. Він помер наступного дня у лікарні.