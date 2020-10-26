Полиция открыла 6 уголовных дел из-за нарушений на довыборах в Раду по 208 округу

Правоохранители открыли 6 уголовных дел из-за возможных нарушений на довыборах народного депутата в Верховную раду по 208 избирательному округу. Все дела были открыты до дня голосования.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что три дела были открыты по статье о подкупе избирателей, еще три - по статье о препятствовании избирательных прав граждан.

"По 208 округу с начала избирательного процесса были открыты 6 уголовных производств. В сам день голосования не вносились никакие ведомости в ЕРДР", - сообщил Геращенко.

Отметим, ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов по 208 округу, которые боролись за место в парламенте после смерти народного депутата Валерия Давыденко в мае этого года.

Ранее РБК-Украина писало, что на довыборах в Раду по 208 округу лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он с незначительным отрывом опережает лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Также сообщалось, что в день голосования на местных выборах полиция открыла почти 160 уголовных дел. Также были составлены 324 административных протоколов.