ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поліція відкрила 6 кримінальних справ через порушення на довиборах в Раду по 208 округу

Автор: Игорь Литвиненко

Правоохоронці відкрили 6 кримінальних справ за можливих порушень на довиборах народного депутата у Верховну раду по 208 виборчому округу. Всі справи були відкриті до дня голосування.

Популярні новини

Про це на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив, що три справи були відкриті по статті про підкуп виборців, ще три - за статтею про перешкоджання виборчих прав громадян.

"По 208 округу з початку виборчого процесу були відкриті 6 кримінальних проваджень. У сам день голосування не вносилися ніякі відомості до ЄРДР", - повідомив Геращенко.

Зазначимо, ЦВК зареєструвала 18 кандидатів по 208 округу, які боролися за місце в парламенті після смерті народного депутата Валерія Давиденко в травні цього року.

Раніше РБК-Україна писало, що на довиборах в Раду по 208 округу лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він з незначним відривом випереджає лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Також повідомлялося, що в день голосування на місцевих виборах поліція відкрила майже 160 кримінальних справ. Також були складені 324 адміністративних протоколів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України уголовное деловыборы в Раду