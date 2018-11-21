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Полиция открыла 5 дел по факту блокирования дорог в Украине

Новости » Общество    21.11.2018 - 13:34
Полиция открыла 5 дел по факту блокирования дорог в Украине
Фото: митинг в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Производства открыты по факту блокирования дорог в Ровенской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях

Полиция уже открыла и расследует 5 уголовных производств по факту блокирования дорог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, производства открыты в рамках статьи 279 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста и лишения свободы.

Такие производства открыты по факту блокирования дорог в Ровенской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

В полиции призывают водителей нерастаможенных авто проводить акции протеста в рамках правового поля, не нарушая прав других граждан.

"Каждый гражданин имеет гарантированное Конституцией Украины право на мирный протест. В то же время обязанностью органов государственной власти является не только обеспечить права участников таких мирных собраний, но и не допустить нарушения конституционных прав других граждан, которые не являются участниками этих массовых мероприятий. В частности, их права на свободное передвижение", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что в случае дальнейших попыток блокирования транспортных коммуникаций - к правонарушителям будут применяться предусмотренные законом меры.

Напомним, по данным Укравтодора, движение на автодорогах, из-за блокирования дорог водителями не растаможенных автомобилей, остается частично ограниченным в 6 регионах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ровно владельцы "евроблях" блокировали таможню, в ходе акции произошла потасовка с полицией. Так, около 60 человек протестовали против увеличения таможенных платежей.

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