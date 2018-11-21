Поліція відкрила 5 кримінальних проваджень за фактом блокування доріг в Україні

Фото: мітинг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Провадження відкриті за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях

Поліція вже відкрила і розслідує 5 кримінальних проваджень за фактом блокування доріг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як зазначається, провадження відкриті у рамках статті 279 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту і позбавлення волі.

Такі провадження відкриті за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях.

У поліції закликають водіїв нерозмитнених авто проводити акції протесту в рамках правового поля, не порушуючи прав інших громадян.

"Кожен громадянин має гарантоване Конституцією України право на мирний протест. Водночас обов’язком органів державної влади є не лише забезпечити права учасників таких мирних зібрань, а й не допустити порушення конституційних прав інших громадян, які не є учасниками цих масових заходів. Зокрема, їхнього права на вільне пересування", - йдеться в повідомленні.

У поліції наголошують, що в разі подальших спроб блокування транспортних комунікацій – до правопорушників будуть застосовуватися передбачені законом заходи.

Нагадаємо, нагадаємо, за даними Укравтодору, рух на автошляхах, через блокування доріг водіями не розмитнених автомобілів, залишається частково обмеженим у 6 регіонах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Рівному власники "євроблях" блокували митницю, у ході акції сталася бійка з поліцією. Так, близько 60 людей протестували проти збільшення митних платежів.