В ЦИК прокомментировали ситуацию на скандальном округе под Киевом

Иллюстративное фото (facebook.com/Андрій Нєбітов)

По словам Оксаны Сыроид, на 94 округе произошла незаконная замена членов УИК

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будут пытаться решить ситуацию в одномандатном избирательном округе №94 во время голосования на выборах в Верховную раду согласно избирательного законодательства. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас 94 округе должно состояться заседание избирательной комиссии.

"Избирательная комиссия должна принять соответствующее решение по вопросам, которые поставлены политической партией "Самопомич", - заявил Конопольский.

Кроме того, во время брифинга Конопольский обратился к представительнице политической партии Оксане Сыроид с просьбой зайти к представителям ЦИК для того, чтобы найти способ решить ситуацию, согласно избирательного законодательства.

По ее словам, на 94 округе состоялась незаконная замена членов УИК.

"Есть две проблемы. Одну из них ЦИК упорно пытается решить. Это замена членов УИК, которые были незаконно заменены на 94-м избирательном округе. Речь идет о 180 человек. Более 40 из них занимают руководящие должности в УИК. Другая проблема - состав самой ОИК, которая прибегла к уголовному нарушению. Неизвестные лица подали от имени "Самопомичи" список людей на замену членов УИК. Они все были заменены решением ОИК, хотя на тех представлениях не было ни печати "Самоопомичи", ни каких-либо уполномоченных лиц...", - добавила Сыроид после брифинга.

Так, представители ЦИК несколько раз обращалась в ОИК 94 округа из-за нарушения.

"После этого ЦИК еще раз обратилась к окружной комиссии. У нас есть информация о том, что в этот раз ОИК удовлетворила требование ЦИК относительно замены членов УИК. То есть, это решает проблему соответствующего состава участковых избирательных комиссий, но это не решает проблемы состава ОИК...", - добавила она.

РБК-Украина писало, что правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права в одномандатном избирательном округе №94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области).

Ранее Обьединение"Самопомич" пожаловалось в Центральную избирательную комиссию по поводу подготовки фальсификаций в одномандатном избирательном округе №94, а также подало заявление в полицию. В партии потребовали распустить окружную избирательную комиссию и полностью заменить ее состава, чтобы обеспечить справедливый подсчет голосов.

Отметим, что в округе №94 зарегистрировано 42 кандидата.