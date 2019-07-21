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Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 17:02
Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами Шкіряка, 12 справ стосуються незаконного використання виборчого бюлетеня

Поліція станом на 15:00 відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів в Раду. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Зокрема, він зазначив, що 12 справ стосуються незаконного використання виборчого бюлетеня, три – підкупу виборців, дві – перешкоджання здійсненню виборчого права, ще одна справа за фактом теракту.

"Всього зафіксовано від початку виборчого процесу 8 тис. 565 повідомлень про здійснення тих чи інших правопорушень, із них сьогодні – 1 тис. 225. Відкрито 386 кримінальних впроваджень, із них 21 відкрито вже сьогодні. 1 271 складено протоколів, з яких 24 складено сьогодні", – сказав Шкіряк.

РБК-Україна писало, що правоохоронці відкрили кримінальне провадженняза фактом перешкоджання здійсненню виборчого права в одномандатному виборчому окрузі №94 (Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони Київської області).

Також повідомлялося, що в 94 окрузі має відбутись засідання виборчої комісії.

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